Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Авто
ВсеТест-драйвНовинкиРемонтНа дорогахТехнологииАвторынокЗаконы
21:02, 15 мая 2026Авто

Водителей-аллергиков предупредили об опасности

Аллерголог Рафаелян: Аллергия может снизить концентрацию внимания водителя
Александра Качан (Редактор)

Фото: AnnaStills / Shutterstock / Fotodom

Аллергия на пыльцу у водителя может стать причиной опасных ситуаций на дорогах. Об этом рассказала врач-аллерголог Центра аллергологии «Будь Здоров» на Сущевском Валу Алла Рафаелян в беседе с «Газетой.Ru».

По словам эксперта, поллиноз снижает концентрацию внимания за рулем, так как зуд, чихание и другие реакции отвлекают от дороги. Из-за аллергии также может ухудшиться зрение, а антигистаминные препараты нередко вызывают сонливость. «При тяжелой аллергии возможны приступы кашля и удушья, вплоть до отека дыхательных путей. Все это превращает поллиноз в прямую угрозу безопасности на дороге», — объяснила врач.

Для снижения риска Рафаелян посоветовала водителям-аллергикам держать окна автомобиля закрытыми и включать кондиционер с чистым салонным фильтром. Также стоит надеть солнцезащитные или обычные очки, чтобы уменьшить попадание пыльцы в глаза. После выхода из машины следует промыть нос физраствором и протереть лицо влажными салфетками, чтобы удалить осевшую пыльцу.

При возникновении симптомов во время вождения нужно принять неседативный антигистаминный препарат, промыть нос и глаза и закрыть окна. Для профилактики эксперт рекомендовала заранее принимать лекарства и отслеживать уровень пыльцы в воздухе.

Ранее россиян предупредили о риске потерять зрение из-за букета сирени в доме.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ ударили по многоквартирному дому в столице российского региона

    Дилеры нашли способ дисциплинировать недобросовестных продавцом машин с пробегом

    Зеленский обвинил Россию в подготовке ударов по Банковой

    В Москве загорелась многоэтажка

    В Госдуме заявили о возможном возвращении уехавших артистов

    Названа цена самой дешевой микроквартиры в Москве площадью 2,5 квадрата

    Иран предупредили о скором возобновлении войны с Израилем

    В Британии прокомментировали удары возмездия России по Украине

    Ермак проведет выходные в СИЗО

    На Западе восхитились уроком Лаврова мешавшему ему журналисту

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok