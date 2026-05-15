Водителей-аллергиков предупредили об опасности

Аллерголог Рафаелян: Аллергия может снизить концентрацию внимания водителя

Аллергия на пыльцу у водителя может стать причиной опасных ситуаций на дорогах. Об этом рассказала врач-аллерголог Центра аллергологии «Будь Здоров» на Сущевском Валу Алла Рафаелян в беседе с «Газетой.Ru».

По словам эксперта, поллиноз снижает концентрацию внимания за рулем, так как зуд, чихание и другие реакции отвлекают от дороги. Из-за аллергии также может ухудшиться зрение, а антигистаминные препараты нередко вызывают сонливость. «При тяжелой аллергии возможны приступы кашля и удушья, вплоть до отека дыхательных путей. Все это превращает поллиноз в прямую угрозу безопасности на дороге», — объяснила врач.

Для снижения риска Рафаелян посоветовала водителям-аллергикам держать окна автомобиля закрытыми и включать кондиционер с чистым салонным фильтром. Также стоит надеть солнцезащитные или обычные очки, чтобы уменьшить попадание пыльцы в глаза. После выхода из машины следует промыть нос физраствором и протереть лицо влажными салфетками, чтобы удалить осевшую пыльцу.

При возникновении симптомов во время вождения нужно принять неседативный антигистаминный препарат, промыть нос и глаза и закрыть окна. Для профилактики эксперт рекомендовала заранее принимать лекарства и отслеживать уровень пыльцы в воздухе.

