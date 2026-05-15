16:48, 15 мая 2026

Восьмилетний мальчик нашел в пустыне фрагмент древней статуэтки

Антонина Черташ
Фото: elleon / Shutterstock / Fotodom

В израильской пустыне Негев восьмилетний мальчик наткнулся на фрагмент статуэтки возрастом 1,7 тысячи лет. Об этом сообщает The Times of Israel.

Дор Волиниц из Реховота отправился с семьей на прогулку по кратеру Рамон. Бегая по пустыне, он нашел на земле необычный камень. «Я искал особенные вещи, которые смог бы показать в школе. Вдруг я увидел интересный камень с полосками и поднял его. Он выглядел как нечто необычное», — рассказал мальчик. Рядом оказался инспектор отдела предотвращения краж Управления древностей Израиля, который сразу понял, что это древний артефакт.

Фрагмент размером шесть на шесть сантиметров представляет собой верхнюю часть мужского торса, частично прикрытую тканью со складками. По словам археологов, статуэтка была сделана из местного камня, а одежда — тяжелый плащ-гиматий без нижней туники — указывает на римский период. Исследователи предполагают, что находка может изображать Юпитера или синкретическое набатейское божество Зевса-Душару, что отражает смешение разных религиозных традиций. Школьник передал артефакт в Управление древностей, где его изучат и сохранят.

Ранее в Израиле у древнего порта Дор нашли меч эпохи Крестовых походов. Уникальную находку сделал Шломи Кацин — студент, изучающий морские цивилизации.

