Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Авто
ВсеТест-драйвНовинкиРемонтНа дорогахТехнологииАвторынокЗаконы
14:42, 15 мая 2026Авто

Ввоз подержанных машин из Китая в Россию резко вырос

Аналитик Целиков: Volkswagen занял четверть всех поставок авто с пробегом из КНР
Марина Аверкина

Фото: Татьяна Меель / РИА Новости

За период с января по апрель 2026 года в Россию из Китая ввезли 28,9 тысячи легковых автомобилей с пробегом. Это в 2,4 раза больше (рост на 140 процентов), чем за аналогичный период 2025 года, когда объем поставок составил 12 тысяч машин. Такие данные опубликовал в своем Telegram-канале аналитик Сергей Целиков.

Больше четверти импорта заняла немецкая марка Volkswagen — 7711 единиц. В пятерку самых востребованных также попали Audi (3654 машины), Toyota (3059), Honda (2266) и BMW (1910). При этом на китайские бренды пришлось менее 12,4 процента поставок (3660 единиц). Среди них самыми популярными стали автомобили Haval, Jetta и Geely.

Десятку наиболее популярных моделей открывает Toyota Corolla (2136 штук). Следом идут Volkswagen Tayron (1988), Hyundai Elantra (1965), Audi Q3 (1574) и A3 (1432), Volkswagen Tharu (1205) и Golf (1130). Замыкают модельный рейтинг Honda Vezel (928), BMW X1 (875) и Volkswagen T-Roc (841).

Ранее стало известно, что в апреле 2026 года Южная Корея экспортировала в Россию легковые машины на 50,5 миллиона долларов. Азиатская страна пятый месяц подряд наращивает поставки на российский рынок. По сравнению с мартом этого года отгрузки увеличились на 18 процентов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Иран ответил на предложение Путина

    13-летний мальчик отбился от леопарда

    Евросоюз добился резкого падения миграции

    Люксовые сумки из бумаги стали трендом весной

    Разработан эффективный способ борьбы с депрессией без таблеток

    Ввоз подержанных машин из Китая в Россию резко вырос

    Москвичей предупредили об опасности

    Начался допрос очевидцев массированной атаки на Рязань

    Названы три главные ошибки россиян при создании накоплений

    Стоимость популярного в России бензина упала

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok