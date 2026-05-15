Ввоз подержанных машин из Китая в Россию резко вырос

Аналитик Целиков: Volkswagen занял четверть всех поставок авто с пробегом из КНР

За период с января по апрель 2026 года в Россию из Китая ввезли 28,9 тысячи легковых автомобилей с пробегом. Это в 2,4 раза больше (рост на 140 процентов), чем за аналогичный период 2025 года, когда объем поставок составил 12 тысяч машин. Такие данные опубликовал в своем Telegram-канале аналитик Сергей Целиков.

Больше четверти импорта заняла немецкая марка Volkswagen — 7711 единиц. В пятерку самых востребованных также попали Audi (3654 машины), Toyota (3059), Honda (2266) и BMW (1910). При этом на китайские бренды пришлось менее 12,4 процента поставок (3660 единиц). Среди них самыми популярными стали автомобили Haval, Jetta и Geely.

Десятку наиболее популярных моделей открывает Toyota Corolla (2136 штук). Следом идут Volkswagen Tayron (1988), Hyundai Elantra (1965), Audi Q3 (1574) и A3 (1432), Volkswagen Tharu (1205) и Golf (1130). Замыкают модельный рейтинг Honda Vezel (928), BMW X1 (875) и Volkswagen T-Roc (841).

Ранее стало известно, что в апреле 2026 года Южная Корея экспортировала в Россию легковые машины на 50,5 миллиона долларов. Азиатская страна пятый месяц подряд наращивает поставки на российский рынок. По сравнению с мартом этого года отгрузки увеличились на 18 процентов.