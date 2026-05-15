Зеленский заявил об усилении одного направления

Зеленский заявил об усилении черниговско-киевского направления

Вооруженные силы Украины (ВСУ) усилят черниговско-киевское направление. Об этом заявил президент республики Владимир Зеленский в Telegram.

«Я поручил нашим Вооруженным силам и службам безопасности Украины подготовить план реагирования, и мы рассмотрим и утвердим его на штабе. Мы будем усиливать черниговско-киевское направление», — написал украинский лидер.

Ранее сообщалось, что ВСУ испытывают сильный дефицит штурмовиков на донецком направлении. Отмечалось, что на данном участке фронта наблюдается слабое сопротивление.

Также стал известен участок фронта, являющийся самым успешным для российских войск. Им оказалось славянско-краматорское направление.