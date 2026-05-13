Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
08:49, 13 мая 2026Бывший СССР

Стало известно о сильном дефиците штурмовиков у ВСУ на одном направлении

РИА Новости: ВСУ испытывают сильный дефицит штурмовиков на донецком направлении
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Stringer / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) испытывают сильный дефицит штурмовиков на донецком направлении. Об этом сообщил оператор БПЛА 7-й отдельной мотострелковой бригады группировки войск «Южная» с позывным Москва, передает РИА Новости.

«Сопротивление сейчас слабенькое в ВСУ, штурмовики стали слабыми», — рассказал собеседник агентства.

Он объяснил это насильственной мобилизацией в украинской армии. По словам оператора БПЛА, такие бойцы ВСУ готовы сдаваться армии России. Москва добавил, что нехватку живой силы украинские подразделения на данном участке фронта пытаются компенсировать большим количеством дронов.

Ранее стало известно, что российские дроны вынудили ВСУ сменить тактику. Это произошло под Харьковом.

box#4293709

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Замечательный, достойный человек». Умер ведущий программы «Время» Владимир Молчанов

    Названа причина масштабного пожара на территории Измайловского Кремля

    Российский газоперерабатывающий завод загорелся после атаки украинского БПЛА

    Стало известно о начале настоящего кошмара для Зеленского

    Найдено объяснение двухнедельного закрытия завода Haval в России

    Российский бизнесмен оставил жене записку и загадочно исчез

    Людей с одним типом кала призвали срочно обратиться к врачу

    Аэропорты Москвы открылись после ограничений на полеты

    Десятки машин раздавило сугробами в российском городе

    Миру предсказали дефицит двух продуктов питания

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok