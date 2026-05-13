Стало известно о сильном дефиците штурмовиков у ВСУ на одном направлении

Вооруженные силы Украины (ВСУ) испытывают сильный дефицит штурмовиков на донецком направлении. Об этом сообщил оператор БПЛА 7-й отдельной мотострелковой бригады группировки войск «Южная» с позывным Москва, передает РИА Новости.

«Сопротивление сейчас слабенькое в ВСУ, штурмовики стали слабыми», — рассказал собеседник агентства.

Он объяснил это насильственной мобилизацией в украинской армии. По словам оператора БПЛА, такие бойцы ВСУ готовы сдаваться армии России. Москва добавил, что нехватку живой силы украинские подразделения на данном участке фронта пытаются компенсировать большим количеством дронов.

