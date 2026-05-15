Земля максимально отвернется от Солнца

13:48, 15 мая 2026

Специалист Роменская: Земля окажется максимально далеко от Солнца 6 июля
Полина Кислицына (Редактор)
Вечером 6 июля Земля во время движения по своей орбите окажется максимально далеко от Солнца. О том, что планета фактически отвернется от него, сообщила начальник методико-просветительского отдела Ярославского культурно-просветительского центра имени Терешковой Олеся Роменская в разговоре с РИА Новости.

«Как известно, Земля движется не по круговой орбите, а по эллипсу. Земля пройдет афелий — наиболее удаленную точку своей орбиты — в 21 час по московскому времени 6 июля. Расстояние до Солнца составит 152,1 миллиона километров», — поделилась информацией специалист. Ночью 2 января, продолжила она, Земля, наоборот, находилась на максимально близкой к Солнцу точке орбиты — перигелии. Тогда расстояние до Солнца составляло 147,1 миллиона километров.

Роменская напомнила, что если бы у планеты отсутствовал наклон оси вращения, то и времен года бы не было — в этом случае Земля освещалась бы равномерно в течение года.

Ранее стало известно, что жители европейской части России 12 августа смогут наблюдать в небе солнечное затмение. Лучше всего его смогут увидеть жители и гости Мурманска и Архангельска.

