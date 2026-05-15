Женщин старше 50 лет призвали отказаться от считающегося полезным угощения

Диетолог Шталь: Гранола с медом может быть вредна для женщин в менопаузе
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Ground Picture / Shutterstock / Fotodom  

Американский диетолог Рейчел Шталь призвала женщин старше 50 лет отказаться от одного считающегося полезным угощения. Ее рекомендацию приводит Yahoo.

Вредной, по словам Шталь, может оказаться гранола — популярный завтрак с семечками, орехами, овсяными хлопьями и рисом, запеченными до хрустящего состояния. Она посоветовала относиться к граноле не как к самостоятельному блюду, а скорее как к одной из составляющих завтрака.

Стандартная порция гранолы, обратила внимание диетолог, составляет всего от тридцати до шестидесяти граммов и не должна занимать полную тарелку, но даже в таком количестве может содержать более двухсот калорий. Если добавить в угощение йогурт, молоко, сухофрукты и мед, пищевая ценность завтрака может вырасти до шестисот калорий, предупредила врач. Это может быть опасно для женщин, следящих за уровнем сахара в крови и своим состоянием в менопаузе, заключила Шталь.

Ранее диетолог Елена Соломатина рассказала, какие продукты идеально подходят для завтрака. После пробуждения она посоветовала употреблять творог с ягодами.

