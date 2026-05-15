Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
14:34, 15 мая 2026Культура

Звезда «Дневников вампиров» стала многодетной мамой

Звезда «Дневников вампиров» Кэндис Кинг сообщила о рождении третьего ребенка
Андрей Шеньшаков

Фото: Nicole Kubelka / ZumaPress.com / Globallookpress.com

Актриса Кэндис Кинг, известная по роли Кэролайн Форбс в сериале «Дневники вампира», сообщила о рождении третьего ребенка. Радостной новостью она поделилась в социальной сети Instagram (запрещена в России; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ)

39-летняя Кинг сообщила, что у нее и ее жениха Стивена Крюгера 3 мая родился сын. Мальчик получил имя Арло Доминик. Также артистка показала первую фотографию малыша, на которой новорожденный держит палец одного из родителей.

«Добро пожаловать в этот мир, наш милый мальчик. Мы очень влюблены», — написала Кэндис.

Арло стал первым совместным ребенком пары. Всего же для актрисы это третий ребенок. Две старше дочери — Флоренс и Джозефин — родились в предыдущем браке с музыкантом Джо Кингом, выступающим в составе группы The Fray.

Ранее актриса Сиенна Миллер, известная по фильмам «Казанова» и «Шеф Адам Джонс», родила третьего ребенка. Она заявила, что пока с трудом выражает свои мысли, поскольку ребенок лишил ее сна.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Иран ответил на предложение Путина

    В Госдуме назвали эффективный способ прекратить налеты дронов на Россию

    13-летний мальчик отбился от леопарда

    Евросоюз добился резкого падения миграции

    Люксовые сумки из бумаги стали трендом весной

    Разработан эффективный способ борьбы с депрессией без таблеток

    Ввоз подержанных машин из Китая в Россию резко вырос

    Москвичей предупредили об опасности

    Начался допрос очевидцев массированной атаки на Рязань

    Названы три главные ошибки россиян при создании накоплений

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok