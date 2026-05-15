Звезда «Дневников вампиров» стала многодетной мамой

Звезда «Дневников вампиров» Кэндис Кинг сообщила о рождении третьего ребенка

Актриса Кэндис Кинг, известная по роли Кэролайн Форбс в сериале «Дневники вампира», сообщила о рождении третьего ребенка. Радостной новостью она поделилась в социальной сети Instagram (запрещена в России; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ)

39-летняя Кинг сообщила, что у нее и ее жениха Стивена Крюгера 3 мая родился сын. Мальчик получил имя Арло Доминик. Также артистка показала первую фотографию малыша, на которой новорожденный держит палец одного из родителей.

«Добро пожаловать в этот мир, наш милый мальчик. Мы очень влюблены», — написала Кэндис.

Арло стал первым совместным ребенком пары. Всего же для актрисы это третий ребенок. Две старше дочери — Флоренс и Джозефин — родились в предыдущем браке с музыкантом Джо Кингом, выступающим в составе группы The Fray.

Ранее актриса Сиенна Миллер, известная по фильмам «Казанова» и «Шеф Адам Джонс», родила третьего ребенка. Она заявила, что пока с трудом выражает свои мысли, поскольку ребенок лишил ее сна.