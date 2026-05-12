44-летняя голливудская актриса родила третьего ребенка

Культура
15:18, 12 мая 2026

Актриса Сиенна Миллер родила третьего ребенка
Ольга Коровина

Фото: Yara Nardi / Reuters

Актриса Сиенна Миллер, известная по фильмам «Казанова» и «Шеф Адам Джонс», родила третьего ребенка. Об этом она рассказала изданию E!News.

«Это случилось. У меня в соседней комнате спит крошка малыш», — поделилась 44-летняя артистка. Она в шутку добавила, что пока с трудом выражает свои мысли, поскольку ребенок лишил ее сна.

Миллер не стала раскрывать имя и пол новорожденного. Актриса и ее избранник Оли Грин также воспитывают двухлетнюю дочь. Кроме того, в 2012 году Миллер родила дочь Марлоу от актера Тома Старриджа.

Ранее Сиенна Миллер вспомнила о переживаниях из-за измены актера Джуда Лоу. Она призналась, что в 2005 году переживала один из самых сложных моментов в жизни, когда узнала об интимной связи ее возлюбленного с няней, которая присматривала за его детьми от первого брака.

