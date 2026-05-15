Звезда «Убойной силы» призвал мужчин пройти службу в армии

Актер Сергей Селин посоветовал мужчинам пройти службу в армии

Заслуженный артист России Сергей Селин, наиболее известный по роли Дукалиса в сериалах «Убойная сила» и «Улицы разбитых фонарей», заявил, что был рад пройти службу в армии. Его комментарий приводит aif.ru.

Актер признался, что в те времена мечтал об учебе в театральном институте, но экзамены были летом, а призыв — весной. По словам Селина, из-за этого он был очень расстроен и «даже всплакнул», однако после двух лет службы ни о чем не жалел.

«Поэтому тем парням, кто хотел бы от армии "откосить", советую крепко подумать на эту тему. Ребят, надо служить! Из вчерашних юнцов превращаться в мужчин», — подытожил артист.

Ранее певица Анна Семенович заявила, что каждому молодому человеку важно пройти службу в армии, чтобы стать сильным и смелым. По ее словам, для избалованных мальчиков армия станет школой дисциплины.