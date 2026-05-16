Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
01:20, 16 мая 2026Мир

Израильский министр рассказал о божественной помощи стране

Министр нацбезопасности Бен-Гвир: Израиль находится в эпохе божественной помощи
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Oren Ben Hakoon / Reuters

Министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир заявил, что страна находится в эпохе «божественной помощи». На выступление ультраправого политика обратило внимание издание Clash Report в соцсети Х.

По его словам, Тель-Авиву следует без остановки продолжать борьбу с внешними врагами. Он указал, что противники Израиля сменялись от римлян и нацистов до ХАМАС и Ирана, но их цель всегда заключалась в уничтожении еврейского государства.

Ранее Бен-Гвир получил торт с изображением висельной петли. Необычный подарок ему преподнесла жена. Дизайн торта был приурочен к принятию закона о смертной казни для палестинцев, осужденных за убийство израильтян. На кремовой поверхности торта были сделаны надписи «Поздравляем министра Бен-Гвира» и «Иногда мечты сбываются».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Назван наиболее вероятный итог конфликта на Украине

    В Европарламенте предрекли Зеленскому участь Ермака

    Из украинского морга пропали тела бойцов ВСУ после визита командования

    Израильский министр рассказал о божественной помощи стране

    Чиновников Орбана оставят без пособий ради благотворительности

    Дмитриев рассказал о надежде для немцев

    Тысячи пчел атаковали Белый дом

    В США сообщили тревожные новости по Ирану

    Борьба за отставку Стармера вскрыла тревожный сигнал для Британии

    ВСУ атаковали российский регион

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok