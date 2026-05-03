Израильский министр получил торт с висельной петлей

Израильский министр нацбезопасности Бен-Гвир получил торт с висельной петлей

В честь юбилея министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир получил торт с изображением петли. Об этом сообщил «7 канал».

Дизайн торта приурочен к принятию закона о смертной казни для палестинцев, осужденных за убийство израильтян. Необычный подарок ему преподнесла жена. На кремовой поверхности торта были сделаны надписи «Поздравляем министра Бен-Гвира» и «Иногда мечты сбываются».

Ранее Бен-Гвир поссорился с главой Генштаба ЦАХАЛ Эялем Замиром. По словам свидетелей, Бен-Гвир и Замир вступили в конфликт по поводу мер реагирования на преступления националистов на Западном берегу реки Иордан во время заседания кабинета министров.