Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
03:13, 3 мая 2026Мир

Израильский министр получил торт с висельной петлей

Израильский министр нацбезопасности Бен-Гвир получил торт с висельной петлей
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Ronen Zvulun / Reuters

В честь юбилея министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир получил торт с изображением петли. Об этом сообщил «7 канал».

Дизайн торта приурочен к принятию закона о смертной казни для палестинцев, осужденных за убийство израильтян. Необычный подарок ему преподнесла жена. На кремовой поверхности торта были сделаны надписи «Поздравляем министра Бен-Гвира» и «Иногда мечты сбываются».

Ранее Бен-Гвир поссорился с главой Генштаба ЦАХАЛ Эялем Замиром. По словам свидетелей, Бен-Гвир и Замир вступили в конфликт по поводу мер реагирования на преступления националистов на Западном берегу реки Иордан во время заседания кабинета министров.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ попытались совершить налет на Санкт-Петербург

    Трамп рассказал об ожиданиях от сделки с Ираном

    Президент Кубы заявил о беспрецедентной угрозе со стороны США

    Израильский министр получил торт с висельной петлей

    В России предупредили о главной опасности для дачников

    Трамп захотел уничтожить остающийся ракетный потенциал Ирана

    В Шереметьево, Пулково и еще двух российских аэропортах ввели ограничения на полеты

    ВВС Иордании нанесли удар по складам оружия в Сирии

    В России заявили о движении мира к крупнейшему энергокризису в истории

    Россиянам назвали дату следующих рекордно длинных новогодних каникул

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok