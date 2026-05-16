Евродепутат Картайзер: Зеленский может стать фигурантом антикоррупционных дел

Коррупционные скандалы с участием окружения Владимира Зеленского могут привести к тому, что он сам станет фигурантом антикоррупционных дел, когда покинет свой пост. Об этом в интервью РИА Новости предупредил депутат Европарламента от Люксембурга Фернан Картайзер.

«Если Зеленского можно будет заменить другим политиком, то он также может стать объектом антикоррупционного расследования», — сказал он.

Политик подчеркнул, что коррупция на Украине способна серьезно замедлить вступление этой страны в Европейский союз (ЕС).

Ранее бывший премьер-министр Украины Николай Азаров предрек скорый конец режима Зеленского из-за ареста бывшего главы его офиса Андрея Ермака. «Произойдет дальнейшее разложение организованной преступной группировки, которую создал Зеленский. И, естественно, главным координатором там был Ермак», — написал он.