Бывший СССР
17:09, 16 мая 2026

В ПМР назвали указ Путина шагом против поглощения Приднестровья Молдавией

Яна Лаушкина (Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)

Фото: Артем Кулекин / РИА Новости

Депутат Верховного совета Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Андрей Сафонов заявил, что указ президента России Владимира Путина о гражданстве РФ жителям Приднестровья является шагом против поглощения Приднестровья Молдавией, а далее Румынией, пишет РИА Новости.

Сафонов отметил, что последние слова молдавского президента Майи Санду о возможности присоединения Молдовы к Румынии создали непосредственную опасность поглощения и Приднестровья. Политик отметил, что именно поэтому указ Путина является шагом против этого.

«Это поддержка тех, кто не видит своего будущего в составе так называемого "румынского пространства", а также под контролем НАТО», — сказал он.

Премьер-министр Молдавии Александр Мунтяну в эфире Exclusiv TV заявил, что шансы республики вернуть контроль над Приднестровьем сейчас выше, чем когда-либо.

