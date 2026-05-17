17 мая в мире отмечают День рождения сети Интернет, День пульмонолога и День борьбы с артериальной гипертонией. Православные христиане чтут память святых мучеников Пeлaгии Тapcийcкoй и Еразма Формийского. Подробнее о торжествах, приметах и знаменитых именинниках 17 мая — в материале «Ленты.ру».

Праздники в мире

День рождения Интернета

17 мая 1991 года был официально принят единый стандарт интернет-страниц во всем мире WWW (World Wide Web — с англ. Всемирная компьютерная сеть). После этого люди получили возможность свободно «серфить» на веб-ресурсах. До этого пользователи могли лишь обмениваться электронными письмами или скачивать файлы, также существовала рассылка новостей для работы с клиентами компаний.

Кстати, Днем российского Интернета принято считать 7 апреля. Именно в этот день в 1994 году было зарегистрировано доменное имя «.RU».

Всемирный день электросвязи и информационного общества

17 мая профессиональный праздник отмечают все, кто работает в сфере информационных технологий: программисты, системные администраторы, интернет-провайдеры, редакторы электронных медиа.

Основная цель праздника — рассказать людям о возможностях информационных технологий. По мнению ООН, цифровые ресурсы могут помочь в решении 70 процентов актуальных во всем мире задач — от борьбы с изменением климата до сокращения голода и нищеты.

Какие еще праздники отмечают в мире 17 мая

День детей в Норвегии;

Международный день пульмонолога;

Национальный день грецких орехов в США;

Международный день детского телефона доверия;

Всемирный день борьбы с артериальной гипертонией.

Какой церковный праздник 17 мая

Дeнь пaмяти cвятoй мучeницы Пeлaгии Тapcийcкoй

Пелагия (Пелагея) родилась в семье знатных язычников, получила прекрасное образование и была очень красива. Римский император Диоклетиан хотел женить на ней своего наследника, однако девушка, уверовав в Христа, отказалась и пожелала посвятить свою жизнь служению Богу.

Пелагея попыталась приобщить к Церкви и свою мать, но та не пожелала принять веру и в злобе привела дочь к отвергнутому жениху. В то время на христиан шли гонения, и сын императора, зная, что Пелагию будут пытать за верность Христу, покончил с собой, чтобы не видеть ее мучений.

Это еще больше разозлило мать Пелагии, и она повела дочь на суд к императору. Неожиданно Диоклетиан вознамерился сам женится на девушке. Получив отказ, царь приказал казнить Пелагию, поместив ее в медного раскаленного быка.

День памяти священномученика Еразма Формийского

Еразм с юности приобщился к богослужениям. Повзрослев, он стал епископом города Формии в Италии. Во время гонений на христиан он несколько лет скрывался в Ливанских горах. Однажды ему приснился ангел, призывавший епископа вернуться в город. Тогда Еразм покинул горы, тут же был схвачен и заключен под стражу.

За веру епископа подвергли пыткам, а затем бросили в темницу. Однако, как гласит предание, ангел помог святому выжить и выбраться из заточения. Позже Еразм перестал скрываться от гонений и свободно говорил о Боге. Впоследствии священномученик посвятил в христианство тысячи жителей Римской империи и стал для них духовным отцом.

Какие еще церковные праздники отмечают 17 мая

День Старорусской иконы Божией Матери;

День памяти священномученика Сильвана Газского и с ним 40 мучеников;

День памяти священномученика Альвиана Анейского и учеников его;

День памяти преподобных братьев Никиты, Кирилла, Никифора, Климента, Исаакия Алфановых.

Приметы на 17 мая

Вороны сидят на доме — скоро придет беда;

Ливень в этот день — к хорошему урожаю;

Бледное солнце предупреждает о пасмурной погоде на ближайшие дни;

Если ночью начал петь соловей, день ожидается солнечным.

Кто родился 17 мая

Российский актер, заслуженный артист России. Широкую известность получил благодаря роли Леонида Воронина в телесериале «Воронины». Снимался в сериале «Каменская» и кинолентах «ДМБ», «Параграф 78» и «Метро». Артист также увлекается фотографией и в 2018 году провел выставку своих фоторабот.

Певица, актриса, модель, заслуженная артистка Республики Беларусь. Была участницей музыкальной группы «Верасы». В начале 2000-х начала выступать сольно. Участвовала в музыкальных проектах «Песня года», «Один в один! Битва сезонов» и других. В 2005 году представляла Республику Беларусь на конкурсе «Евровидение».

