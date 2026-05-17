Россияне тайно фотографируют жен голыми и ищут им любовников. Что еще происходит в чатах куколдов, в которых состоят тысячи людей?

«Лента.ру»: В чатах для куколдов состоят десятки тысяч россиян

Россияне тайком от своих жен шлют их интимные фотографии незнакомцам. В тематических чатах куколдов — людей, возбуждающихся, когда их партнерши занимаются сексом с другими мужчинами — состоят десятки тысяч человек, предлагающих совместно пофантазировать об изменах или даже помастурбировать по видеосвязи. «Лента.ру» разобралась, насколько распространено это сексуальное пристрастие в стране и чем оно может быть опасным для женщин.

Откуда стало известно про чаты куколдов

В середине мая СМИ стала известна история россиянки Алены, которая обнаружила, что ее муж состоит в чате куколдов. Правда вскрылась из-за чрезмерной скрытности мужчины: жена заметила, что супруг начал постоянно сидеть в телефоне и прятать его. Поэтому она наняла детективов.

«Сыщики взломали Telegram супруга и выяснили, что он — подписчик группы для фетишистов-куколдов», — писал об этом случае Mash. Выяснилось, что в этом чате состояли 627 человек. Они скидывали в группу обнаженные фотографии своих жен и просили друзей по интересам оценить их внешность. Снимки виртуальные куколды сопровождали фантазиями на тему того, как и где они посмотрели бы на секс супруги с другим мужчиной.

Под личиной любящего супруга может скрываться куколд Фото: Tabcreator / Getty Images

В сообществе, о котором идет речь, существовала даже внутренняя система геймификации: каждый месяц администратор подбивал все оценки, формируя топ-10 самых соблазнительных женщин. Их мужей ждал приз — они получали данные о другой выигравшей жене с полным описанием ее пристрастий и советами, как лучше всего завести с ней знакомство.

Алена оказывалась в числе «победительниц» даже не один раз, а дважды. Когда правда о секретном увлечении мужа вскрылась, она вспомнила, как с ней пытались познакомиться мужчины, которые, вероятно, тоже состояли в чате, однако она отказывалась, ссылаясь на замужний статус.

«Теперь девушка ищет жен других участников, чтобы скооперироваться, подать коллективный иск на горе-мужей и засудить их по всей строгости закона», — заключили авторы публикации.

«Заводит тема. Есть опыт куколда»

Два наиболее популярных сообщества во «ВКонтакте», посвященных куколд-тематике, были заблокированы в России несколько лет назад, хотя существовали длительное время. Зато достаточно активны несколько чатов в русскоязычном сегменте Telegram. В одном из них — более 50 тысяч пользователей, в другом — 17 тысяч, в третьем — чуть меньше 5 тысяч.

В наиболее известной открытой группе фото женщин не скидывают на всеобщее обозрение, однако предлагают отправить их в личной переписке

Стать полноценным членом комьюнити бесплатно не получится — объявления видны, но возможность отправки своего поста появится только после одобрения заявки на вступление администратором. За это мужчины платят 900 рублей.

В чате запрещается общение на темы зоофилии и инцеста; реклама или пропаганда любых наркотических веществ; пропаганда жестокости и насилия; оскорбления женщин; вымогательство денег с помощью шантажа; обсуждение политики правила тематического чата для куколдов

Среди пользователей — как те, кто хочет пофантазировать на тему секса других людей со своими женами (куколдов здесь еще по понятной логике принято называть «рогатыми»), так и те, кто готов воспользоваться девушками с согласия их бойфрендов или мужей. Пользователи — люди практически всех возрастов, а география охватывает большинство регионов России, в том числе достаточно консервативных.

«Владикавказ или Грозный, есть пары? Мне 18, сделаем все, что в ваших фантазиях, могу и спустить (эякулировать — прим. «Ленты.ру») на фотки в реале. Могу и слить (эякулировать — прим. «Ленты.ру») на вашу [девушку] в кружках [в личных сообщениях]», — написал автор одного из сообщений. «Кавказец, люблю чужих русских женушек. Куколды и прочий рогатый скот, [показывайте] в личных сообщениях своих шкур).

Обмен фото, приветствуются казашки, узбечки подписчик тематического чата для куколдов

«Кто подрочит кружками на фото жопы моей сучки?» — предлагает один из подписчиков. «Куколд послушный, обслужу пару, сделаю куни, с меня 10 тысяч рублей и подарок», — идет ва-банк другой пользователь. «Покажу фото жены, ей 40. Я — лох, мечтаю стать рогатым», — делится надеждами третий.

Многие авторы просят откликнувшихся на их объявления первыми начать личную переписку. В противном случае им будет грозить спам-блокировка, которая активируется в Telegram, если пользователь отправил слишком много личных сообщений людям, не входящим в их список контактов. Это не удивительно, учитывая количество членов сообщества, на публикации которых может отозваться интересующийся темой подписчик.

Авторы дублируют свои публикации время от времени, благодаря чему появляется по несколько новых постов в минуту. Впрочем, концентрация уникального контента, без учета повторов, все равно достаточно высокая.

Фотографии жен, сделанные без их ведома, ищут десятки тысяч россиян Фото: Annastills / Getty Images

Большая часть объявлений — предложения об обмене фотографиями жен или о мастурбации. Некоторые пользователи отдельно отмечают, что не готовы показывать лица своих избранниц, но для других это не проблема.

Кружки в Telegram — другой популярный способ связи, позволяющий прочувствовать ситуацию практически в онлайн-режиме.

На чью спящую или не спящую [женщину] по видеозвонку подрочить? подписчик тематического чата для куколдов

Отдельные члены сообщества с помощью сленговых выражений упоминают, что готовы к встречам, на которых могут присутствовать запрещенные вещества, другие уточняют, что находятся в состоянии наркотического опьянения прямо сейчас — такие пользователи просят помочь им справиться с эрекцией и незамедлительно прислать фотографии чужих жен.

«Под "мяу" (мефедроном — прим. «Ленты.ру»), с кем пофантазировать, пообсуждать? Кто поможет кончить?» — говорится в одном из сообщений. «Кто своей лизал (делал куннилингус — прим. «Ленты.ру») после любовника? Заводит тема. Есть опыт куколда», — жаждет общения еще один.

Среди бесконечного потока сообщений выделяются те, авторы которых предлагают реальные встречи. Они отличаются указанием конкретного города и дополнительными требованиями к соискателям — например, к размеру полового члена потенциального любовника или к конституции жены куколда.

Целый пласт объявлений посвящен не женам, а другим членам семей. В частности, у студентов и школьников просят фотографии их матерей и сестер. Встречаются и сообщения от возможных педофилов.

«Питер, кто даст встретиться со своей дочкой? Деньги не проблема. Подробности — в личные сообщения», — написал один из членов сообщества, не уточнив возраст интересующего его человека. «Кто сделает пошлые фотки моей 13-летней сестры?» — интересуется другой.

Куколды остаются нишевой темой

Если считать порнографию отражением желаний зрителей, то тема куколдов, несмотря на относительную популярность, остается достаточно нишевой. Такого запроса, например, не оказалось в топ-20 наиболее популярных на сайте Pornhub по итогам 2025 года.

Несмотря на это, практически все теги, прямо или косвенно связанные с этой тематикой, показали рост по сравнению с предыдущим годом: cuckold — на 73 процента, hotwife («горячая женушка») — на 101 процент, swingers («свингеры») — на 68 процентов, wife swap («обмен женами») — на 39 процентов, а относительно нейтральное cheating («измена») — на 94 процента.

Популярность видео с куколдами растет, но это все еще не самый распространенный контент на порносайтах Фото: Jose Gonzalez Buenaposada / Getty Images

Отдельно стоит отметить, что запрос cuckold не показал драматического роста ни в каком возрастном срезе, кроме одного — бумеров. Люди старше 55 лет отправили на 74 процента больше таких запросов, чем годом ранее.

В топ-20 стран по наибольшему трафику за 2025 год не оказалось России (лидеры — США, Мексика и Филиппины), поэтому Pornhub не дает разбивку по конкретным запросам для нашей страны — известно лишь, что чаще всего россияне ищут видео с трансгендерами (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ). Среди государств-лидеров связанные с куколдами запросы нигде не попали во внутристрановой топ.

При этом специалисты считают, что такой интерес нельзя назвать здоровой нормой.

Куколдство классифицируется как девиантное поведение, то есть отклоняющееся от нормы. Любая девиация формируется очень рано, в возрасте до трех лет, но именно манифестируется — встраивается в сексуальное поведение, изначально в виде фантазий — в начале подросткового периода Елена Малахова психотерапевт, сексолог

Как куколды становятся насильниками

Распространенные среди свингеров попытки найти любовника для жены куколда не нарушают закона. Однако публикация фотографий женщин без их ведома — вполне себе преступление. Но некоторые мужья заходят еще дальше.

Широкую огласку в последние годы получило дело Авиньонского монстра — француза Доминика Пелико. В 2020 году охранник супермаркета заметил, как пожилой мужчина тайно пытается снимать женщин, направляя камеры под их юбки. Прибывшие на место полицейские начали расследование, которое привело к шокирующим результатам.

Жизнь Жизель Пелико превратилась в кромешный ад, но она даже не знала об этом Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

Во время проверки содержимого домашнего компьютера Пелико детективы нашли тысячи видеороликов и фотографий с изнасилованиями его жены Жизель, продолжавшимися на протяжении девяти лет, с 2010 года. Пелико, которому на момент ареста было 68 лет, накачивал супругу наркотиками, а когда она отключалась — приглашал в дом незнакомцев, позволяя им насиловать ее.

Я себя на этих фотографиях не узнаю. Я сказала: «Это не я». Потом я надела очки и увидела эту безжизненную женщину с незнакомым мужчиной на кровати. Думаю, у меня произошел диссоциативный эффект Жизель Пелико жертва Авиньонского монстра

В декабре 2024 года его приговорили к 20 годам заключения. Помимо него, на скамье подсудимых оказались еще 50 человек, занимавшихся сексом с Жизель Пелико без ее ведома — им дали от 3 до 15 лет.