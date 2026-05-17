На Западе раскрыли ситуацию с французскими миротворцами на Украине

Аналитик Бо: Франция не сможет разместить миротворцев на Украине, это ребячество

Претензии на размещение французских миротворцев на Украине и в Иране лишены здравого смысла. Так ситуацию оценил экс-советник НАТО, полковник Генерального штаба Вооруженных сил Швейцарии в отставке Жак Бо на YouTube-канале.

«Я не понимаю, каким образом Франция могла бы вмешаться на Украине и в Иране. <…> Россия явно одерживает верх. Даже если предположить, что иранцы и русские согласятся на миротворцев, почему они должны принять силы из враждебных им стран?», — задался вопросом аналитик.

Отдельно Бо указал на непрофессионализм европейской дипломатии, назвав заявления чиновников ребячеством.

«Когда слушаешь министров иностранных дел всех этих стран, понимаешь, что у них нет ни интеллектуальной глубины, ни исторического понимания», — заключил бывший советник НАТО.

В марте министр Вооруженных сил Франции Катрин Вотрен сообщила, что страна отказалась от идеи отправить воинский контингент на Ближний Восток, поскольку оснований для принятия такого решения нет.