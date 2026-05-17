Журналистка раскрыла информацию о сроках завершения конфликта на Украине

Журналистка Забелина: Завершения конфликта на Украине не будет до конца года

Российский лидер Владимир Путин в разговоре с президентом США Дональдом Трампом дал понять, что планирует полностью освободить Донбасс. Об этом сообщила журналистка Юлия Забелина, передает издание INSIDER UA в Telegram-канале.

«Завершения конфликта не будет до конца года, потому что Путин считает, что сможет захватить Донбасс к этому времени. Об этом он заявил Трампу», — подчеркнула она.

Ранее Путин заявил, что дело идет к завершению конфликта на Украине. Российский лидер также выразил готовность встретиться с Зеленским, отметив, что встреча также может быть проведена в третьей стране, но только для окончательного подписания договоренностей.

