Бывший СССР
01:40, 17 мая 2026

Журналистка раскрыла информацию о сроках завершения конфликта на Украине

Юлия Мискевич
Фото: Stringer / Reuters

Российский лидер Владимир Путин в разговоре с президентом США Дональдом Трампом дал понять, что планирует полностью освободить Донбасс. Об этом сообщила журналистка Юлия Забелина, передает издание INSIDER UA в Telegram-канале.

«Завершения конфликта не будет до конца года, потому что Путин считает, что сможет захватить Донбасс к этому времени. Об этом он заявил Трампу», — подчеркнула она.

Ранее Путин заявил, что дело идет к завершению конфликта на Украине. Российский лидер также выразил готовность встретиться с Зеленским, отметив, что встреча также может быть проведена в третьей стране, но только для окончательного подписания договоренностей.

