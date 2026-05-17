03:16, 17 мая 2026

В сети зафиксировали рост спроса на доставку пиццы вокруг Пентагона

Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Jason Reed / Reuters

В ресторанах вокруг Пентагона по состоянию на 17 мая фиксируется спрос на доставку пиццы. Об этом свидетельствуют данные портала Pentagon Pizza Index (PPI).

«DEFCON 4. Повышенная готовность. Усиленное разведывательное наблюдение», — говорится на сайте.

В частности, в одной из пиццерий зафиксирован рост спроса на 250 процентов. Еще в нескольких ресторанах отмечен стопроцентный рост.

Ранее Пентагон направил официальную просьбу интернет-магазину из Торонто прекратить доставку интим-товаров американскому военнослужащим, находящимся на базе ВМС в Бахрейне.

