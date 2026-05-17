Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
00:54, 17 мая 2026Бывший СССР

Зеленский упрекнул Запад за продажу компонентов для российских ракет

Зеленский: Без западных компонентов России не удалось бы создать ракеты
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: NTB / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ракеты, которыми Россия атаковала Киев 14 мая, были разработаны в 2026 году с использованием компонентов компаний из Европы, Японии и США. Его слова приводит «РБК-Украина» в Telegram-канале.

По его словам, без западных деталей создать такое вооружение было бы невозможно.

Зеленский также назвал «самый эффективный способ воздействия на Москву» — перекрытие всех каналов поставок комплектующих для российских ракет и беспилотников, а также усиление санкционного давления.

Ранее украинский лидер заявил, что Россия осуществила одну из самых длительных воздушных атак по Украине с использованием беспилотников. По его словам, под удар более 800 российских дронов попали 20 регионов страны.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Германии сообщили Украине плохую новость о кредите ЕС

    В Росссии разработали танк на дистанционном управлении

    Стало известно о последствиях массированной атаки ВСУ на Севастополь

    Мотоциклисты установили рекорд в заезде по Садовому кольцу

    Журналистка раскрыла информацию о сроках завершения конфликта на Украине

    Бывший депутат рассказал о борьбе сейма Латвии с русским языком

    Вэнс признал случаи доступа террористов к помощи США

    Трамп намекнул на новые удары по Ирану

    В Иране сделали неутешительное заявление по поводу ракет США

    Зеленский упрекнул Запад за продажу компонентов для российских ракет

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok