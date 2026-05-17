Зеленский упрекнул Запад за продажу компонентов для российских ракет

Зеленский: Без западных компонентов России не удалось бы создать ракеты

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ракеты, которыми Россия атаковала Киев 14 мая, были разработаны в 2026 году с использованием компонентов компаний из Европы, Японии и США. Его слова приводит «РБК-Украина» в Telegram-канале.

По его словам, без западных деталей создать такое вооружение было бы невозможно.

Зеленский также назвал «самый эффективный способ воздействия на Москву» — перекрытие всех каналов поставок комплектующих для российских ракет и беспилотников, а также усиление санкционного давления.

Ранее украинский лидер заявил, что Россия осуществила одну из самых длительных воздушных атак по Украине с использованием беспилотников. По его словам, под удар более 800 российских дронов попали 20 регионов страны.