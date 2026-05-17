Жителей Ирана начали учить пользоваться оружием по телевидению

Ведущие иранского телевидения начали обучать зрителей использованию оружия

В пятницу, 15 мая, иранское государственное телевидение выпустило в эфир несколько программ, в которых ведущие появлялись в студиях с винтовками. Они заявляли, что изучают основы обращения с оружием и, если потребуется, готовы присоединиться к боевым действиям, пишет Iran International.

Американский политический комментатор и проиранский активист Джексон Хинкл написал в соцсети X, что иранское телевидение демонстрирует обращение с АК-47 в рамках «подготовки к наземному вторжению США». Другие пользователи обратили внимание, что в кадре была показана ранняя восточногерманская штурмовая винтовка MPi-KMS.

Ранее президент США Дональд Трамп намекнул на новые удары по Ирану. «Это было затишье перед бурей», — написал он.