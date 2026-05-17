Трамп намекнул на новые удары по Ирану словами «это было затишье перед бурей»

Президент США Дональд Трамп намекнул на новые удары по Ирану в социальной сети Truth Social.

«Это было затишье перед бурей», — написал он. Американский лидер также опубликовал сгенерированную нейросетью картинку, на которой он позирует на фоне охваченных штормом иранских кораблей.

Ранее агентство Reuters оценило эффективность угроз Трампа в адрес Ирана. По его мнению, жесткий дипломатический подход президента оказался нерабочим в случае с Тегераном.

До этого глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что все государства мира и ООН должны привлечь США и Израиль к ответственности за нападение на Исламскую Республику.