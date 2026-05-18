Водолаз искал тела туристов-дайверов на Мальдивах и не выжил

Водолаз, искавший погибших на Мальдивах туристов-дайверов, не выжил после глубоководного погружения. Об этом сообщило издание Daily Star.

Военнослужащий Национальных сил обороны Мальдив Мохамед Махуди отправился на поиски тел четырех итальянцев, которые, предположительно, застряли в подводной пещере в атолле Вааву. После обследования дна мужчина поднялся на поверхность и начал страдать от декомпрессионной болезни.

Его госпитализировали, однако в больнице Махуди перестал подавать признаки жизни. «Эта смерть свидетельствует о сложности миссии», — сказал пресс-секретарь президента Мальдивских островов Мохаммед Хуссейн Шариф.

Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни заявил, что местонахождение оставшихся тел установлено — они застряли на 60-метровой глубине в пещере акул. Несмотря на плохие погодные условия, мешающие эвакуации пострадавших, он пообещал, что будут приняты все необходимые меры для возвращения останков домой.

Ранее стало известно, что 14 мая пять туристов из Италии не выжили во время дайвинга у архипелага. Спасателям удалось вытащить из атолла только одно тело. Среди жертв оказались профессор экологии Генуэзского университета, 51-летняя Моника Монтефальконе и ее 23-летняя дочь Джорджия Соммакал.