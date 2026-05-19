Бывший СССР
08:32, 19 мая 2026

Бойцы ВСУ атаковали украинских волонтеров с гуманитарным грузом

Марина Совина
Фото: Vasily Fedosenko / Reuters

Операторы беспилотных летательных аппаратов одного из подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) по ошибке атаковали машину украинских волонтеров, которые везли им гуманитарную помощь. Об рассказал ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

По его словам, инцидент произошел под Константиновкой в Донецкой Народной Республике (ДНР). «Люди успели в последний момент выпрыгнуть, а вот автомобиль с грузом на значительную сумму сгорел», — рассказал собеседник агенства. Он отметил, что командир украинского бойца, который нанес огневое поражение, пообещал компенсировать пострадавшим стоимость автомобиля, если они не будут распространяться о произошедшем.

Ранее бойцы ВСУ по ошибке уничтожили часть своего полка. Речь идет о 425-м отдельном штурмовом полке, который вывели из села Святопетровка в Запорожской области. «Часть его сил была по ошибке уничтожена украинскими союзными силами, которые приняли их за российских бойцов», — рассказал советник главы ДНР Игорь Кимаковский

