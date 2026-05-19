Фадеев обвинил Черкасова в обмане с авторскими правами

Фадеев рассказал, что глава «Джема» Черкасов обманывал его с авторским правом

Максим Фадеев рассказал, что гендиректор музыкального издания «Джем» Андрей Черкасов обманывал его с авторским правом. Его слова передает 360.

Продюсер отметил, что ждал недавнего ареста Черкасова несколько лет.

«Обманул меня неоднократно, в том числе на проект Линды. Они подделали мои подписи на документах конца 90-х, что я якобы отдал им все авторские права на созданную мной музыку», — рассказал Фадеев.

Продюсер подчеркнул, что до этого в суд на Черкасова подавали многие другие артисты.

Ранее певец и шоумен Прохор Шаляпин призвал продюсера Максима Фадеева и певицу Линду помириться.