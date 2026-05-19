Фадеев обвинил Черкасова в обмане с авторскими правами

Максим Фадеев рассказал, что гендиректор музыкального издания «Джем» Андрей Черкасов обманывал его с авторским правом. Его слова передает 360.
Продюсер отметил, что ждал недавнего ареста Черкасова несколько лет.
«Обманул меня неоднократно, в том числе на проект Линды. Они подделали мои подписи на документах конца 90-х, что я якобы отдал им все авторские права на созданную мной музыку», — рассказал Фадеев.
Продюсер подчеркнул, что до этого в суд на Черкасова подавали многие другие артисты.
