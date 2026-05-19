Россиян предупредили об использовании мошенниками домовых чатов

IT-эксперт Бориславский: Мошенники собирают информацию о жертвах в домовых чатах

Мошенники начали использовать домовые чаты как источник информации для социальной инженерии и бытового мошенничества, предупредил россиян эксперт по информационной безопасности «Контур.Эгиды» Даниил Бориславский. Комментарием он поделился с «Лентой.ру».

По словам IT-эксперта, открытые чаты жилых комплексов и многоквартирных домов постепенно превращаются для злоумышленников в аналог «живой базы данных», где жители сами публикуют большое количество информации о себе и соседях.

«Если раньше мошенникам приходилось покупать слитые базы или обзванивать людей почти вслепую, то теперь часть информации пользователи выкладывают самостоятельно. Из домовых чатов можно понять, кто недавно переехал, делает ремонт, уехал в отпуск, продает технику или активно участвует в жизни дома. Для злоумышленников это уже готовая среда для социальной инженерии», — сообщил Бориславский.

Особенно уязвимы крупные жилые комплексы на тысячи квартир, где жители часто лично не знают друг друга, а состав участников чатов постоянно меняется, обратил внимание он.

Собеседник издания добавил, что в таких сообществах мошенники могут месяцами выглядеть как обычные соседи: участвовать в обсуждении бытовых вопросов, жаловаться на лифты или парковку, а затем использовать сформированное доверие для мошеннических схем.

Среди наиболее распространенных сценариев эксперт выделил фейковые продажи парковочных мест, стройматериалов, мебели и техники с предоплатой; поддельные сборы денег «на нужды дома»; фальшивые голосования; обманные действия с целью установить вредоносное приложение; попытки выманить код подтверждения входа в Госуслуги; публикацию вредоносных ссылок под видом опросов или новых домовых сервисов.

Сообщения о поездках, отпусках, длительном отсутствии дома или поиске людей для присмотра за квартирой могут использоваться не только интернет-мошенниками, но и для подготовки офлайн-преступлений, предостерег Бориславский.

Ранее эксперты компании «Информзащита» выявили рост мошеннических инцидентов, связанных с поиском сезонной подработки. Главная причина такой динамики связана не только с сезонным спросом на персонал, отмечали они. Дело в том, что рынок временной занятости стал удобной средой для быстрых атак.

