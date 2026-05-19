Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
07:30, 20 мая 2026РоссияЭксклюзив

Россиян предупредили об использовании мошенниками домовых чатов

IT-эксперт Бориславский: Мошенники собирают информацию о жертвах в домовых чатах
Екатерина Смирная
Екатерина Смирная (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Мошенники начали использовать домовые чаты как источник информации для социальной инженерии и бытового мошенничества, предупредил россиян эксперт по информационной безопасности «Контур.Эгиды» Даниил Бориславский. Комментарием он поделился с «Лентой.ру».

По словам IT-эксперта, открытые чаты жилых комплексов и многоквартирных домов постепенно превращаются для злоумышленников в аналог «живой базы данных», где жители сами публикуют большое количество информации о себе и соседях.

«Если раньше мошенникам приходилось покупать слитые базы или обзванивать людей почти вслепую, то теперь часть информации пользователи выкладывают самостоятельно. Из домовых чатов можно понять, кто недавно переехал, делает ремонт, уехал в отпуск, продает технику или активно участвует в жизни дома. Для злоумышленников это уже готовая среда для социальной инженерии», — сообщил Бориславский.

Особенно уязвимы крупные жилые комплексы на тысячи квартир, где жители часто лично не знают друг друга, а состав участников чатов постоянно меняется, обратил внимание он.

Материалы по теме:
В России впервые совершено убийство под влиянием мошенников. Как они убедили уральского футболиста пойти на жестокое преступление?
В России впервые совершено убийство под влиянием мошенников.Как они убедили уральского футболиста пойти на жестокое преступление?
18 марта 2026
Повар из Ярославля создал самую жестокую банду «черных риелторов». Как в 1990-е они убили 15 человек и закатали их в бетон?
Повар из Ярославля создал самую жестокую банду «черных риелторов».Как в 1990-е они убили 15 человек и закатали их в бетон?
20 апреля 2026

Собеседник издания добавил, что в таких сообществах мошенники могут месяцами выглядеть как обычные соседи: участвовать в обсуждении бытовых вопросов, жаловаться на лифты или парковку, а затем использовать сформированное доверие для мошеннических схем.

Среди наиболее распространенных сценариев эксперт выделил фейковые продажи парковочных мест, стройматериалов, мебели и техники с предоплатой; поддельные сборы денег «на нужды дома»; фальшивые голосования; обманные действия с целью установить вредоносное приложение; попытки выманить код подтверждения входа в Госуслуги; публикацию вредоносных ссылок под видом опросов или новых домовых сервисов.

Сообщения о поездках, отпусках, длительном отсутствии дома или поиске людей для присмотра за квартирой могут использоваться не только интернет-мошенниками, но и для подготовки офлайн-преступлений, предостерег Бориславский.

Ранее эксперты компании «Информзащита» выявили рост мошеннических инцидентов, связанных с поиском сезонной подработки. Главная причина такой динамики связана не только с сезонным спросом на персонал, отмечали они. Дело в том, что рынок временной занятости стал удобной средой для быстрых атак.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Пособники террористов». Разведка заявила о планах ВСУ атаковать Россию с территории Латвии. Что на это ответили Рига и Киев?

    Россиянам стали реже отказывать в автокредитах

    Звезда Comedy Woman объяснила нежелание мужа-итальянца говорить по-русски

    Российский тренер по боксу превратил тренировки в жестокие пытки для детей

    В ВСУ подняли проблему прослушки украинских раций

    Финка отреагировала на пенсию россиян словами «и на это можно жить?»

    Китай нарастил покупки российской нефти

    Силовики сообщили о потере ВСУ «роты калек»

    Американские СМИ обратились к Трампу с одним призывом

    Нарколог назвала способ определить у себя алкоголизм

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok