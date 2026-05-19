16:29, 19 мая 2026

Температура в Москве достигла рекорда

Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Кристина Соловьева / РИА Новости

Температура воздуха в Москве поднялась до 30,5 градуса и установила рекорд для 19 мая. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Гидрометцентра России.

В 15:10 по московскому времени метеостанция, расположенная на крыше здания Гидрометцентра России в районе станции метро «Краснопресненская», зафиксировала температуру воздуха 30,5 градуса. На метеостанции ВДНХ воздух в 15:00 прогрелся до плюс 29,1 градуса.

Предыдущий рекорд на эту дату был установлен в 1979 году, тогда воздух прогрелся до 30,2 градуса, а самая холодная температура для 19 мая была зафиксирована в 1893 году — в тот день она опустилась до минус 2,2 градуса.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов сообщил, что самыми жаркими днями на неделе окажутся среда и четверг, 20-21 мая. Воздух в эти дни может прогреться до плюс 32 градусов Цельсия.

