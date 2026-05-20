09:10, 20 мая 2026

Гвардиола назвал причины поражения «Манчестер Сити» «Арсеналу» в чемпионской гонке АПЛ

Гвардиола: В этом сезоне у футболистов «Манчестер Сити» было много травм
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Action Images / Paul Childs / Reuters

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола назвал причины поражения его команды «Арсеналу» в чемпионской гонке Английской премьер-лиги (АПЛ). Его слова приводит сайт «горожан».

Специалист отметил, что у футболистов «Сити» было много травм. Также на команду влияли обстоятельства, которые от нее не зависели.

«В этом сезоне мы многому научились. Мы поняли, что нужно делать, чтобы побеждать. Нам нужно набирать много очков, нам нужно иметь преимущество», — заявил Гаврдиола.

19 мая «Арсенал» за тур до конца гарантировал себе победу в чемпионате Англии. Это произошло после того, как его преследователь «Манчестер Сити» на выезде не смог победить «Борнмут» (1:1). Для лондонцев это первый титул в АПЛ за 22 года.

