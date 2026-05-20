Подполье рассказало об избитом и объявленном в розыск IT-специалисте ВСУ

Евгений Силаев
Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Добровольно вступившего в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ) мужчину после прохождения обучения на IT-специалиста избили и объявили в розыск. Об этом рассказал координатор пророссийского подполья Сергей Лебедев в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что мужчину зовут Алексей Прижмирский. После обучения военнослужащего решили направить в другую часть, а после отказа от перевода избили.

«По словам Алексея, после отказа ехать в назначенное подразделение его жестоко избили и применяли пытки, пытаясь заставить выполнить приказ. После инцидента он был госпитализирован в Кропивницкий», — написал Лебедев.

В результате медобследования у Прижмирского диагностировали переломы ребер и сотрясение мозга. Мужчина перенес четыре операции, однако полностью так и не восстановился. Параллельно с этим военнослужащего объявили в розыск как уклониста.

Ранее сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине) похитили мужчину на глазах у его ребенка, которого он привел в школу.

