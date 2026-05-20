13:27, 20 мая 2026Экономика

Россиянам назвали среднюю ставку по вкладам на три месяца

«Финуслуги»: Ставка по трехмесячному вкладу опустилась до 13,35 процента
Кирилл Луцюк

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

После того, как Банк России в апреле понизил ключевую ставку, в 15 из 20 крупных банков упала доходность вкладов. Об этом со ссылкой на маркетплейс «Финуслуги» сообщило ТАСС.

На 20 мая средняя ставка по трехмесячному вкладу в топ-20 этих кредитных организаций составила 13,35 процента (минус 0,33 процентных пункта относительно 24 апреля), а по полугодовому вкладу — 12,97 процента (минус 0,18 процентных пункта). Что касается средней ставки по вкладу на год, то она достигла 12,33 процента.

Средняя ставка по вкладу на полтора года дошла до 11,18 процента. Доходность двухлетних и трехлетних вкладов оценили в 11 и 10,76 процента соответственно.

По данным российского регулятора, средняя максимальная процентная ставка по вкладам в рублях в десяти кредитных организациях, привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц, снизилась в первой декаде мая до 13,04 процента. В третьей декаде апреля данный показатель составлял 13,06 процента, а во второй — 13,385 процента.

