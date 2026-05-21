Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
17:21, 21 мая 2026Интернет и СМИ

Звезда «Кривого зеркала» отказался прощать Галкину одну вещь

Юморист Пономаренко заявил, что не может простить Галкину критику россиян
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Кадр: ТЕЛЕГА Online / rutube.ru

Участник проектов «Кривое зеркало» и «Аншлаг» Валерий Пономаренко высказался о юмористе Максиме Галкине (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов). В выпуске шоу «Сорян, это подкаст», доступном на Rutube, он заявил, что не может ему простить одну вещь.

«Талантливый он парень, все хорошо. Но я не могу простить ему вот эти выпады в отношении народа, именно русских. Типа: "Вы все зомби, ничего не понимаете, я понимаю". Вот этого я не принимаю», — сказал звезда «Кривого зеркала» о Галкине.

По словам Пономаренко, тот факт, что Галкин живет за границей, ему безразличен. Он подчеркнул, что испытывает негатив к артисту только из-за его высказываний о россиянах.

Ранее сатирик Лион Измайлов признался Галкину в любви. Он также пожалел, что юморист уехал из России.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин переговорил с российским генералом после смерти сына военного на СВО

    Си Цзиньпин рассказал Путину детали визита Трампа в Китай

    В Финляндии испугались последствий заявления Каллас для ЕС

    Мерца обвинили в проведении антинемецкой политики из-за Украины

    Отдых в Абхазии оказался выгоднее отпуска в Сочи

    Российского полицейского заподозрили в расправе и крышевании проституции

    В Госдуме объяснили заявление Буданова о «господстве» над Россией

    Дочь Ефремова сравнила Москву с Парижем и Берлином

    Введение платы за VPN-трафик в России отложили

    Привычная для россиян ягода оказалась полезна для сосудов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok