Звезда «Кривого зеркала» отказался прощать Галкину одну вещь

Юморист Пономаренко заявил, что не может простить Галкину критику россиян

Участник проектов «Кривое зеркало» и «Аншлаг» Валерий Пономаренко высказался о юмористе Максиме Галкине (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов). В выпуске шоу «Сорян, это подкаст», доступном на Rutube, он заявил, что не может ему простить одну вещь.

«Талантливый он парень, все хорошо. Но я не могу простить ему вот эти выпады в отношении народа, именно русских. Типа: "Вы все зомби, ничего не понимаете, я понимаю". Вот этого я не принимаю», — сказал звезда «Кривого зеркала» о Галкине.

По словам Пономаренко, тот факт, что Галкин живет за границей, ему безразличен. Он подчеркнул, что испытывает негатив к артисту только из-за его высказываний о россиянах.

Ранее сатирик Лион Измайлов признался Галкину в любви. Он также пожалел, что юморист уехал из России.