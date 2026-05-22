16:10, 22 мая 2026

На пляже нашли 2000-летнюю мраморную голову

Юлия Юткина
Фото: Nayma Beldjilali Pérez

В городе Аликанте, Испания, археологи нашли в песке римский бюст из белого мрамора. Об этом пишет Alicante Mag.

Мраморную голову обнаружили на пляже Ла Альмадраба, где долгое время идут археологические раскопки. Она датируется периодом между I и II веками н.э. Предполагается, что скульптор пытался изобразить богиню Венеру. В то время она считалась матерью римского народа и символизировала любовь, красоту и плодородие.

Член совета Аликанте Найма Бельджилали отметила, что 2000-летняя голова удивительно хорошо сохранилась, за исключением незначительных повреждений носа. Она достигает 22,22 сантиметра в высоту и 19,78 сантиметра в ширину. Скорее всего, она была частью более крупной фигуры, которая была размещена на основании виллы знатного римлянина.

Раскопки на пляже Ла Альмадраба начались после того, как стало известно, что там стояла римская вилла. Ее строительство относят к периоду существования древнего города Луцентум, название которого переводится с латыни как «Город светлого сияния».

Ранее сообщалось, что в городе Колчестер, Великобритания, на общее обозрение выставят гроб с останками знатной римлянки. В ее могиле нашли шпильки из гагата и редкие стеклянные флаконы.

