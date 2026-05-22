Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
17:10, 22 мая 2026Экономика

В Сбере заявили о необходимости субсидирования жилья в городах с населением менее миллиона

Топ-менеджер Сбера Попов: Портфель жилья в России достиг 7 трлн рублей
Константин Паршин (Редактор)

Фото: Сбер

Зампредседателя правления Сбербанка Анатолий Попов на конференции по жилой недвижимости «Время изменений: формула баланса» заявил, что программы поддержки жилищного строительства необходимо ориентировать на города с населением менее одного миллиона человек.

«Если думать про какие-то программы стимулирования, то, конечно, надо в первую очередь смотреть на "миллион минус" и понять, чем можно помочь для того, чтобы темпы, которые показывают миллионники, были и в "миллион минус". Внимание регуляторов должно быть (на городах с населением менее одного миллиона) при возможных программах субсидирования, поддержки строящегося жилья», — пояснил топ-менеджер Сбера.

По его словам, 80 процентов рынка строительства жилой недвижимости приходится на города-миллионники. Москва остается ключевым потребителем. Санкт-Петербург занимает менее значимую долю, поскольку строительная активность в этом регионе ниже, чем в целом по России, что приводит к более высокой распроданности проектов и их устойчивости.

Попов уточнил, что портфель жилья в России на 1 мая составляет порядка семи триллионов рублей, из которых на Москву приходится 40,6 процента, на субъекты городов-миллионников — 34,8 процента, на Санкт-Петербург — 6,6 процента, на остальной рынок — 18 процентов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Удар не был случайным». Путин прокомментировал атаку ВСУ на общежитие луганского колледжа. Россия готовит удар возмездия

    Путин рассказал о решении проблем после наводнения в Дагестане

    Путин высказался о Собянине

    В российском зоопарке родилось трое котят редчайшего дальневосточного леопарда

    В МИД России назвали спонсоров атаки ВСУ на луганский колледж

    Путин назвал главные черты участников программы «Время героев»

    Российскую студентку наказали за попытку стать медиком в запрещенном РДК

    Путин заявил о неизбежности ошибок при работе во власти

    Рост прибыли американского бизнеса оказался максимальным со времен пандемии

    Россиян залили слезоточивым газом на концерте Рики Мартина

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok