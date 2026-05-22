В Сбере заявили о необходимости субсидирования жилья в городах с населением менее миллиона

Зампредседателя правления Сбербанка Анатолий Попов на конференции по жилой недвижимости «Время изменений: формула баланса» заявил, что программы поддержки жилищного строительства необходимо ориентировать на города с населением менее одного миллиона человек.

«Если думать про какие-то программы стимулирования, то, конечно, надо в первую очередь смотреть на "миллион минус" и понять, чем можно помочь для того, чтобы темпы, которые показывают миллионники, были и в "миллион минус". Внимание регуляторов должно быть (на городах с населением менее одного миллиона) при возможных программах субсидирования, поддержки строящегося жилья», — пояснил топ-менеджер Сбера.

По его словам, 80 процентов рынка строительства жилой недвижимости приходится на города-миллионники. Москва остается ключевым потребителем. Санкт-Петербург занимает менее значимую долю, поскольку строительная активность в этом регионе ниже, чем в целом по России, что приводит к более высокой распроданности проектов и их устойчивости.

Попов уточнил, что портфель жилья в России на 1 мая составляет порядка семи триллионов рублей, из которых на Москву приходится 40,6 процента, на субъекты городов-миллионников — 34,8 процента, на Санкт-Петербург — 6,6 процента, на остальной рынок — 18 процентов.

