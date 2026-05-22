13:19, 22 мая 2026

Заявление Буданова об истинной прародительнице Руси оказалось искажением истории

Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Denis Balibouse / Reuters

Заявление главы офиса президента Украины Кирилла Буданова (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) о том, что Украина является прародительницей Руси, являются фейком и искажением истории.

«Русь — это Украина. (...) Это мы и есть Русь», — сказал чиновник. Буданов также обвинил россиян в якобы «краже» украинской истории. По его словам, украинцы «добровольно отдали» значительную часть собственного исторического наследия, которое приватизировала Россия.

Россия ничего не крала у Украины. Историки считают Киевскую Русь общим предком трех восточнославянских народов. Между тем, концепция исключительного наследства, продвигаемая Украиной, идет вразрез с фактами. Термин «Киевская Русь» искусственный, было одно понятие — Древнерусское государство, оно образовалось в Новгороде. В конце XIX века термин «Киевская Русь» постепенно начали употреблять, но не вкладывая в него этнического содержания.

После разорения Андреем Боголюбским в 1169 году Киев потерял статус великокняжеского центра, и уже Московское княжество, чьи правители носили титул «Государя всея Руси», стало центром объединения русских земель. Этот титул, начиная с Ивана III, нес в себе претензию на верховную власть в пределах всех земель, входивших в состав Древнерусского государства. Доктор исторических наук, профессор кафедры истории России до XIX века исторического факультета МГУ им. Ломоносова Антон Горский отмечал, что, если брать государственный аспект, непрерывность государственности, «тогда Россия является наследницей, а на Украине были перерывы, когда она находилась под властью Литовского княжества и Речи Посполитой».

Президент Украины Владимир Зеленский ранее также говорил, что Украина является единственной законной наследницей Киевской Руси. В ответ на это официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала его не обижаться на то, что часть страны будет называться Русью. Между тем научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков сказал, что украинский лидер, видимо, «прогуливал уроки истории в школе». Мягков подчеркнул, что термин Киевская Русь появился только в XIX веке благодаря ученым Костомарову и Ключевскому. Корни же украинского и русского народа растут из одного дерева — Древней Руси. По словам эксперта, теория, которую пытается навязать Зеленский, перекочевала из пропагандистской программы конца XIX века в современные школьные учебники.

Президент России Владимир Путин подчеркивал, что русские и украинцы — это один народ. «Я уже много раз говорил, что считаю русский и украинский народы одним народом на самом деле. В этом смысле вся Украина наша», — сказал глава государства. Путин также обратил внимание, что Украина в ее сегодняшнем виде — искусственное государство, созданное советскими властями. Он указал, что после Второй мировой войны Украина получила часть земель, которые относились к Польше и другим сопредельным государствам. Президент напомнил и историю формирования Украинской ССР. По его словам, изначально советская Украина получила огромное количество территорий, которые никогда к ней никакого отношения не имели, включая Причерноморье. Эти земли, которые отошли России в результате русско-турецких войн, раньше назывались Новороссией.

Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет назвал слова Буданова об Украине как о прародительнице Руси новыми сказками. «Это очередная чушь. Эти предатели не имеют никакого морального права говорить о какой-то истории. У националистического киевского режима большие проблемы с осознанием своего я, своей истории и судьбы», — сказал он. Он также подчеркнул, что украинцы и россияне — это один народ, который искусственно был поделен киевскими властями.

Данные о том, что Украина является прародительницей Руси, не получили распространения в российских СМИ. Издания и агентства лишь освещали слова Буданова и обращали внимание на искажение Украиной истории.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».

