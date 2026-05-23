09:35, 24 мая 2026Экономика

Россиянам назвали популярные схемы обмана в сфере ЖКХ

Юрист Соловьев: Самой частой схемой обмана в сфере ЖКХ стало сообщение о долге
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Kmpzzz / Shutterstock / Fotodom  

Россиянам назвали топ-пять схем обмана в сфере жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) в мае. Информацией поделился заслуженный юрист Российской Федерации, ученый-правовед, руководитель проекта «Не дай себя обмануть» Иван Соловьев в разговоре с РИА Новости.

По словам Соловьева, самой распространенной схемой за текущий месяц стало сообщение на почте или в мессенджере о задолженности от некоего «Инфоцентра ЖКХ». В нем «должника» уведомляют о штрафе и просят перейти по ссылке, чтобы оплатить его.

Также в топ-пять вошли сообщения о якобы «уточнении личных данных жильцов», схема с установкой домофона, фальшивые квитанции на сверку или доплату налога на имущество, а также «онлайн-голосования» за какие-либо полезные дела для жильцов. Во всех этих случаях получателю предлагают перейти по ссылке, которую прислали аферисты.

Ранее россиян предупредили о мошеннических схемах вокруг капремонта.

