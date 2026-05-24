Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
18:07, 24 мая 2026Путешествия

Альпинист оценил шансы эвакуировать тело пермячки Наговициной с Пика Победы

Альпинист Яковенко: Тело Наговициной можно эвакуировать не раньше июля
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Божуков В. / ТАСС

Альпинист Александр Яковенко оценил шансы эвакуировать тело пермячки Натальи Наговициной с Пика Победы. Специалиста цитирует KP.RU.

Сейчас тело находится на горной вершине в хребте Савабци на высоте более 7000 метров. По словам Яковенко, обсуждать спасательную операцию можно будет не раньше июля-августа, когда начнется сезон восхождений. Эксперт добавил, что на той высоте находятся тела и других альпинистов, но государственные спасательные группы не могут эвакуировать их из-за запредельной опасности работ.

Туда, подчеркнул он, не рискуют посылать даже профессионалов. «Даже частные экспедиции, которые пытались добраться до этого участка горы, не смогли выполнить задачу. Причиной остаются технические трудности и крайне высокий уровень опасности», — сказал Яковенко.

Материалы по теме:
Мертвый сезон Десятки альпинистов погибают в попытке покорить Эверест. Всему виной жажда наживы
Мертвый сезонДесятки альпинистов погибают в попытке покорить Эверест. Всему виной жажда наживы
10 июня 2019
«С каждой минутой мне было все хуже и хуже» Холод, боль и горная болезнь: как россиянин покорил высочайшую вершину Африки
«С каждой минутой мне было все хуже и хуже»Холод, боль и горная болезнь: как россиянин покорил высочайшую вершину Африки
9 октября 2019

47-летняя женщина сломала ногу 12 августа 2025 года и не смогла спуститься с вершины. Некоторое время она находилась в палатке, после чего перестала подавать признаки жизни.

Ранее посол России в Бишкеке Сергей Вакунов заявил, что родственники Наговициной не обращались с просьбой объявить ее не выжившей. Посол подчеркнул, что МЧС Киргизии называет россиянку без вести пропавшей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Разрушенный ударом ВС России штаб Сухопутных войск в Киеве сняли на видео

    Москвичей предостерегли от купания в неположенных местах

    Раскрыто состояние привезенного в Москву пострадавшего при ударе по колледжу в ЛНР

    Сбежавшую черепаху нашли у соседей спустя восемь месяцев

    Назван фаворит Кубка Стэнли

    Экс-супруга Паши Техника показала готовый памятник рэперу

    Российский удар по Украине в ночь на 24 мая назвали самым серьезным за время СВО

    Альпинист оценил шансы эвакуировать тело пермячки Наговициной с Пика Победы

    Раскрыт второй участник ДТП с известным российским футболистом в Москве

    Автомобиль экс-футболиста «Спартака» попал в ДТП и перевернулся

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok