Альпинист оценил шансы эвакуировать тело пермячки Наговициной с Пика Победы

Альпинист Яковенко: Тело Наговициной можно эвакуировать не раньше июля

Альпинист Александр Яковенко оценил шансы эвакуировать тело пермячки Натальи Наговициной с Пика Победы. Специалиста цитирует KP.RU.

Сейчас тело находится на горной вершине в хребте Савабци на высоте более 7000 метров. По словам Яковенко, обсуждать спасательную операцию можно будет не раньше июля-августа, когда начнется сезон восхождений. Эксперт добавил, что на той высоте находятся тела и других альпинистов, но государственные спасательные группы не могут эвакуировать их из-за запредельной опасности работ.

Туда, подчеркнул он, не рискуют посылать даже профессионалов. «Даже частные экспедиции, которые пытались добраться до этого участка горы, не смогли выполнить задачу. Причиной остаются технические трудности и крайне высокий уровень опасности», — сказал Яковенко.

47-летняя женщина сломала ногу 12 августа 2025 года и не смогла спуститься с вершины. Некоторое время она находилась в палатке, после чего перестала подавать признаки жизни.

Ранее посол России в Бишкеке Сергей Вакунов заявил, что родственники Наговициной не обращались с просьбой объявить ее не выжившей. Посол подчеркнул, что МЧС Киргизии называет россиянку без вести пропавшей.