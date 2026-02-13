Отстранение украинца, россиянки без медалей и взрывной хоккей: Олимпиада, день 6

11:05, 13 февраля 2026Путешествия

В Киргизии назвали альпинистку Наговицину без вести пропавшей

Посол России Вакунов: МЧС Киргизии называет Наговицину без вести пропавшей
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Юрий Куйдин / РИА Новости

Посол России в Бишкеке Сергей Вакунов заявил, что родственники пропавшей в горах Киргизии российской альпинистки Натальи Наговициной не обращались с просьбой объявить ее не выжившей. Об этом сообщает РИА Новости.

Посол подчеркнул, что МЧС Киргизии называет россиянку без вести пропавшей. Если семья Наговициной решит изменить статус альпинистки, им окажут необходимое содействие.

Ранее друг Наговициной Руслан Колунин заявил, что она могла оставить записку. Возможно, через год, когда кто-то доберется до палатки, удастся узнать ее содержимое, предположил он.

Федерация альпинизма России отказалась подтвердить кончину Наговициной на семитысячнике. 47-летнюю женщину, которая сломала ногу 12 августа 2025 года и не смогла спуститься с вершины, признали без вести пропавшей.

