Девушка сделала необычный пирсинг и напугала пользователей сети

Клиентка салона Mirrdo.piercings в Роттердаме, Нидерланды, сделала необычный пирсинг и напугала пользователей сети. Видео появилось на странице студии в TikTok.

На размещенных кадрах видно, как мастер устанавливает девушке в боковой области шеи специальные украшения — микродермалы. Данный вид пирсинга называется «Укус вампира» и имитирует следы от клыков.

Ролик набрал 3,6 миллиона просмотров. «Выглядит опасно и неудобно», «Как врач, я прошу вас не делать этого», «Такой пирсинг легко можно зацепить одеждой или расческой. Кроме того, шея — это очень чувствительное место, и повреждение определенной вены может стать смертельным», «Я думала, что подобное запрещено», — заявили юзеры.

