В США из живота приютской собаки вытащили ожерелье из золота 750-й пробы

В штате Флорида, США, в ветеринарную клинику попала собака с дорогим золотым украшением в желудке. Об этом пишет Newsweek.

Пятилетнего Эдварда привезли из приюта к ветеринарам с травмированной лапой. Собаку осмотрели и неожиданно нашли еще одну проблему: в его желудке и толстой кишке застряли инородные предметы.

Ветеринары сочли состояние Эдварда критическим, ему пришлось провести экстренную операцию. Им удалось вытащить из живота приютской собаки ожерелье из золота 750 пробы. Где Эдвард успел его проглотить — неизвестно.

Отмечается, что собаку ждет еще одна операция — ампутация травмированной лапы. Ему не смогли провести сразу две операции из-за анемии.

Сейчас Эдвард восстанавливается под пристальным вниманием ветеринаров. По их словам, он чувствует себя хорошо, ему не больно, и он может спокойно передвигаться.

Ранее сообщалось, что в Таиланде две собаки породы померанский шпиц съели ювелирное украшение, стоящее сотни тысяч рублей. Их пришлось срочно оперировать.

