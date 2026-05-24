20:04, 24 мая 2026Бывший СССР

Кадыров показал кадры ликвидации пытавшихся спрятаться в укрытии бойцов ВСУ

Кадыров опубликовал видео ликвидации бойцов ВСУ на константиновском направлении
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

В сети появилось видео ликвидации операторами дронов двух бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на константиновском направлении. Ролик опубликовал глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram.

По его словам, на константиновском направлении действуют бойцы 78-го мотострелкового полка «Север-Ахмат» совместно с военнослужащими 1194-го мотострелкового полка. На кадрах видно, как их беспилотники наносят удары по укрытию, в котором пытаются спрятаться украинские военные.

«Получив координаты цели, операторы FPV-дронов с позывными Демон и Агап мгновенно взяли объект в работу. Удар был нанесен настолько точно, что укрытие превратилось в братскую могилу для находившихся внутри бандитов», — написал Кадыров.

Ранее глава Чечни показал кадры боя ахматовцев с «невидимыми» украинскими военными, которые пытались спрятаться под плащами, скрывающими тепловой след.

