12:27, 24 мая 2026

На Украине обвинили Россию в ударе по «центру Древней Руси»

Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Evgeniy Maloletka / AP

Глава МИД Украины Андрей Сибига обвинил Россию в ударе по «центру Древней Руси». Об этом он написал на своей странице в социальной сети X.

«Российские удары были нанесены по историческому району, по самому центру Древней Руси. Еще одно доказательство того, что мы имеем дело с ордами варваров, а не с наследниками цивилизации», — говорится в публикации.

По его словам, здание Министерства иностранных дел Украины получило незначительные повреждения в результате взрывов.

В том же заявлении Сибига отметил, что украинская дипломатия будет «эффективно выполнять свои задачи» и «приближать мир».

Российские войска нанесли один из наиболее массированных ударов по Киеву за время специальной военной операции.

Ранее президент России Владимир Путин поручил Минобороны подготовить предложения для ответа на удар Вооруженных сил Украины по зданиям Старобельского профессионального колледжа Луганского педуниверситета в Луганской Народной Республике.

