На Украине выступили с обвинениями в адрес Запада после удара России

Мендель: Западные лидеры стремятся к продолжению конфликта с Россией

Западные лидеры нацелены на «бесконечную войну» с Россией, их не волнуют потери, которые несет Украина в конфликте. Об этом заявила бывший пресс-секретарь украинского лидера Владимира Зеленского Юлия Мендель в социальной сети X.

«Западные "патриоты", которые хотят бесконечной войны, не заботятся о жизнях простых украинцев, которые умирают каждый день. Это факт», — написала она, комментируя российский удар возмездия, нанесенный по целям на Украине минувшей ночью.

По словам Мендель, лидеры западных стран не оказывают реальную поддержку, а лишь повторяют тезисы Киева и извлекают выгоду из украинского конфликта.

Ранее она заявила, что конфликт с Россией истощил Украину и ее человеческие ресурсы. Она также отметила, что сейчас все меньше людей верит украинской пропаганде.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ночь на 22 мая атаковали учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа Луганского педагогического университета. Президент России Владимир Путин дал приказ Министерству обороны представить предложения по ответу на атаку.