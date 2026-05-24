Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
09:27, 24 мая 2026Бывший СССР

Мендель сделала заявление после атаки на Киев

Мендель: Конфликт на Украине истощил страну и ее человеческие ресурсы
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Sergii Kharchenko / ZUMAPRESS.com / Globallookpress.com

Конфликт на Украине истощил страну и ее человеческие ресурсы. Об этом заявила бывший пресс-секретарь украинского лидера Владимира Зеленского Юлия Мендель в социальной сети X.

«Пятый год этой безжалостной войны истощил страну, неуклонно истощая ее человеческие ресурсы», — говорится в публикации.

Мендель подчеркнула, что сейчас все меньше людей верит украинской пропаганде. «Год за годом становится все яснее, что бесконечным надеждам и повторяемым обещаниям приходит конец только в одно ужасное утро, подобное этому», — добавила она.

При этом некоторым людям по-прежнему требуется больше времени, чтобы осознать, что чисто военное решение конфликта больше невозможно, заключила Мендель.

Российские войска нанесли один из наиболее массированных ударов по Киеву за время проведения специальной военной операции. По данным мониторинговых ресурсов, в ночь на 24 мая ВС РФ атаковали украинскую столицу с использованием порядка 50 ракет и до 700 беспилотников разных типов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Украине сообщили об одном из наиболее массированных ударов по Киеву

    Россиянам назвали популярные схемы обмана в сфере ЖКХ

    Мендель сделала заявление после атаки на Киев

    Проигравший украинцу Усику боксер подаст апелляцию на решение судей

    Первый танкер с газом для Индии покинул Ормузский пролив

    Пленный пограничник ВСУ призвал украинских военных сдаваться

    В Польше подняли истребители из-за якобы активности России

    Трамп сделал вывод из стрельбы у Белого дома

    Командир ВСУ попытался уговорить военного не сдаваться в плен

    Один человек погиб при атаке ВСУ на Белгородскую область

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok