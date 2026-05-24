Мендель: Конфликт на Украине истощил страну и ее человеческие ресурсы

Конфликт на Украине истощил страну и ее человеческие ресурсы. Об этом заявила бывший пресс-секретарь украинского лидера Владимира Зеленского Юлия Мендель в социальной сети X.

«Пятый год этой безжалостной войны истощил страну, неуклонно истощая ее человеческие ресурсы», — говорится в публикации.

Мендель подчеркнула, что сейчас все меньше людей верит украинской пропаганде. «Год за годом становится все яснее, что бесконечным надеждам и повторяемым обещаниям приходит конец только в одно ужасное утро, подобное этому», — добавила она.

При этом некоторым людям по-прежнему требуется больше времени, чтобы осознать, что чисто военное решение конфликта больше невозможно, заключила Мендель.

Российские войска нанесли один из наиболее массированных ударов по Киеву за время проведения специальной военной операции. По данным мониторинговых ресурсов, в ночь на 24 мая ВС РФ атаковали украинскую столицу с использованием порядка 50 ракет и до 700 беспилотников разных типов.