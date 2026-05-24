Боуз: Атака ВСУ на колледж в Старобельске была точной и преднамеренной

Атака Вооруженных сил Украины (ВСУ) на колледж в Старобельске была точной и преднамеренной. Об этом заявил ирландский журналист Чей Боуз, его комментарий приводят «Известия».

«Украинские военные прекрасно понимали, что делают. Они целенаправленно били по разным объектам. Но именно этого западные СМИ своей аудитории не показывают», — сказал он.

По словам Боуза, на Западе хотят представить трагедию как несчастный случай, но в действительности это акт терроризма и преднамеренное убийство.

ВСУ в ночь на 22 мая атаковали беспилотными летательными аппаратами учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа Луганского педагогического университета. В момент удара там находились 86 детей в возрасте от 14 до 18 лет.