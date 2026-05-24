Дипломат Крук: ЕС разжигает войну с Россией, не имея должных ресурсов и войск

Инциденты с атаками стран Прибалтики на Россию являются частью крупной кампании Запада по переводу конфликта с Москвой в вооруженную стадию и восстановлению прежних отношений Европы и США. Об этом заявил британский экс-дипломат Алистер Крук в интервью Дэниелу Дэвису на его YouTube-канале.

Эксперт заявил, что разговоры о возможной войне с Россией звучат постоянно, однако, по его мнению, у Европейского союза (ЕС) нет ни достаточных финансовых ресурсов, ни необходимых военных сил для такого конфликта. Он также выразил мнение, что подобная риторика используется для попыток спровоцировать Россию на действия против стран НАТО через Украину и государства Балтии.

По его мнению, цель провокаций заключается во втягивании альянса в прямой конфликт с Москвой для изменения геополитического курса США, который поставил Европу в очень уязвимое положение.

Ранее профессор Чикагского университета Джон Миршаймер заявил, что военная помощь ЕС Киеву может привести к конфликту с Россией. По его словам, эти шаги Европы ведут к войне с Россией.