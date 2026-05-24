На Западе встревожились из-за ударов России по Киеву

Россия жестоко ответила на удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Старобельску в Луганской Народной Республике (ЛНР). Так удары по Киеву прокомментировал профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в соцсети Х.
«В Киеве сегодня была жестокая ночь, потому что Россия отомстила за гибель студентов в общежитии в Старобельске», — написал он.
По его словам, «инфантильная» политика Европы в отношении конфликта на Украине может привести только к дальнейшей эскалации противостояния.
24 мая Российская армия нанесла массированный удар по объектам военного управления Украины, а также ее авиабазам и военным заводам.