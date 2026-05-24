21:04, 24 мая 2026Мир

На Западе встревожились из-за ударов России по Киеву

Профессор Дизен: Россия жестоко отомстила за теракт ВСУ в ЛНР
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Peter Druk / XinHua / Global Look Press

Россия жестоко ответила на удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Старобельску в Луганской Народной Республике (ЛНР). Так удары по Киеву прокомментировал профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в соцсети Х.

«В Киеве сегодня была жестокая ночь, потому что Россия отомстила за гибель студентов в общежитии в Старобельске», — написал он.

По его словам, «инфантильная» политика Европы в отношении конфликта на Украине может привести только к дальнейшей эскалации противостояния.

24 мая Российская армия нанесла массированный удар по объектам военного управления Украины, а также ее авиабазам и военным заводам.

