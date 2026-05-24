Названо количество слов в русском языке на букву «а»

05:48, 24 мая 2026Россия

Институт Пушкина: В русском языке свыше 4 тыс. слов на букву «а»
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

В русском языке насчитывается более четырех тысяч слов на букву «а». Такое количество назвал заведующий кафедрой общего и русского языкознания Института Пушкина Павел Катышев в беседе с РИА Новости.

Он уточнил, что при подсчете исключались повторы слов, устойчивые словосочетания и морфемы.

Так, в Толковом словаре под редакцией С.И. Ожегова в издании 1992 года присутствует более тысячи слов на букву «а», а в Малом академическом словаре А.П. Евгеньевой 1984 года – более 1,5 тысячи слов.

Самым обширным в этом плане считается словник Современного толкового словаря русского языка Т.Ф. Ефремовой 2000-го года, в котором содержится более трех тысяч таких слов.

Ранее Катышев назвал одно из самых непопулярных коротких слов в русском языке. По его словам, это существительное «як».

