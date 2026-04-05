Названо одно из самых непопулярных коротких слов в русском языке

Филолог Катышев: «Як» стал одним из самых редких коротких слов русского языка

Заведующий кафедрой общего и русского языкознания Государственного института русского языка имени А. С. Пушкина Павел Катышев назвал одно из самых непопулярных коротких слов в русском языке. Его комментарий приводит РИА Новости.

«Одно из двухбуквенных слов, редко употребляющихся носителями русского языка, — это существительное "як"», — отметил филолог.

