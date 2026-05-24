Общественница записала ролик с монобровью и получила благодарность от властей

Министерство ЖКХ Калмыкии поблагодарило общественницу за вирусный ролик

Представительница Общественной палаты Калмыкии Наталья Онкудаева записала самоироничный ролик, завирусившийся в сети и принесший ей благодарность от властей. Об этом пишет издание «Подъем».

Когда вандалы разрисовали плакат Онкудаевой с призывом голосовать за благоустройство, она сняла ролик в аналогичном образе — с дорисованными очками и монобровью и закрашенными «выбитыми» зубами. Пост собрал множество реакций и, по словам общественницы, помог, поскольку за объекты благоустройства стали активнее голосовать. «Волонтеры голосования, по чьей просьбе ролик был записан, отметили рост числа проголосовавших. Со мной связались из министерства ЖКХ Республики Калмыкия и выразили благодарность», — призналась она.

Активистка уточнила, что грим наносили маркером, который плохо смывался. «Влажные салфетки не справлялись, но меня спасли сумерки», — посмеялась она. По словам Онкудаевой, она уже участвовала в процессах привлечения внимания жителей к участию в голосовании по программе «Формирование комфортной городской среды» — сперва как блогер, а теперь как член Общественной палаты Элисты.

