Пострадавших в Старобельске увезли на лечение в Москву

14:55, 24 мая 2026

Пострадавших из-за удара ВСУ по колледжу Старобельска увезли на лечение в Москву
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Александр Река / ТАСС

Двух пострадавших из-за удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по колледжу и общежитию Старобельска увезли на лечение в Москву. Об этом заявил помощник главы Минздрава России Алексей Кузнецов, сообщает РИА Новости.

«Молодой человек 2003 года рождения доставлен бригадой службы медицины катастроф в НМИЦ травматологии и ортопедии имени Приорова Минздрава России», — говорится в сообщении.

Отмечается, что первый пациент успешно перенес дорогу. Врачи оценивают его состояние как тяжелое. Ему планируют провести комплексную диагностику и составить план лечения.

Еще одна девушка, 2003 года рождения, была эвакуирована в столицу для лечения. «В настоящее время бригада медицины катастроф выполняет медэвакуацию», — рассказал Кузнецов. Раненая находится в тяжелом состоянии.

Ранее уполномоченный по правам ребенка в России Мария Львова-Белова сообщила, что число пострадавших при ударе ВСУ по колледжу в Луганской Народной Республике выросло до 60 человек. В числе пострадавших — взрослые, которые помогали попавшим под атаку студентам.

ВСУ ударили по колледжу в Старобельске в пятницу, 22 мая. Под атакой оказались учебный корпус и общежитие. В момент удара в них суммарно находились 86 человек. Президент России Владимир Путин дал приказ Минобороны РФ подготовить предложения по ответным действиям на атаку.

